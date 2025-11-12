Zelenski promet continuar desenvolupant els drons interceptadors "en estreta cooperació" amb els seus socis

MADRID 12 nov. (EUROPA PRESS) -
El president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski, ha promès aquest dimecres que Kíiv continuarà desenvolupant "la tecnologia sobre drons interceptadors" i entrenant personal per a aquestes tasques "en estreta cooperació" amb els seus socis, en el marc de la invasió russa.
Així, ha ressaltat a X que "gairebé cada nit, els defensors del cel treballen per repel·lir els atacs russos", abans de destacar que "el resultat dels drons interceptadors augmenta de manera significativa, amb més de 150 des de principis de mes". "N'hi haurà més", ha assenyalat.
"Continuarem desenvolupant la tecnologia de drons interceptadors i entrenant el personal", ha dit el mandatari, que ha destacat que "el Ministeri de Defensa està contractant tota la capacitat de producció disponible" per a aquestes eines.
En aquest sentit, Zelenski ha subratllat que les autoritats de Kíiv treballen "en estreta cooperació" amb els seus socis i ha afegit que "la producció conjunta i el finançament ho acceleraran ràpidament". "Gràcies a tots els qui estan fent avançar aquests esforços", ha resolt.
La Força Aèria ucraïnesa ha indicat aquest mateix dimecres que Rússia ha llançat 121 drons durant la matinada, abans d'afirmar que 90 aparells han estat interceptats, si bé 31 més han impactat en 19 ubicacions, sense donar detalls sobre possibles víctimes o danys materials.