Zelenski presenta al parlament ucraïnès els projectes per prorrogar la llei marcial i la mobilització general

MADRID 14 jul. (EUROPA PRESS) -

El president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski, ha presentat aquest dilluns davant el parlament ucraïnès els projectes de llei per prorrogar un cop més la llei marcial i la mobilització general durant un període de 90 dies, enmig de la invasió desencadenada el febrer del 2022 per l'exèrcit de Rússia per ordre del president rus, Vladímir Putin.

En concret, la Rada Suprema --nom oficial del parlament ucraïnès-- ha publicat que s'han presentat els documents a través del seu web, on especifica que ja els examina la comissió de Seguretat Nacional, Defensa i Intel·ligència.

Fins avui s'han dictat 15 pròrrogues d'aquestes lleis, amb la darrera aprovació al maig, i previsiblement n'hi haurà més tenint en compte que el conflicte continua actiu i Moscou no ha donat mostres de replegar les tropes, sense que ara com ara els esforços diplomàtics de cara a unes negociacions de pau hagin fructificat.