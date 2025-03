Zelenski es posa a disposició del "ferm lideratge" de Trump

Lamenta que la reunió amb Trump no va sortir com s'esperava, però "és hora de corregir les coses"

MADRID, 4 març (EUROPA PRESS) -

El president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski, ha afirmat aquest dimarts que es posa a disposició del "ferm lideratge" del seu homòleg nord-americà, Donald Trump, per assolir la pau a més d'estar disposat a rubricar "quan sigui i en el format que convingui" a Washington l'acord sobre les terres rares.

"El meu equip i jo estem disposats a treballar sota el ferm lideratge del president Trump per assolir una pau duradora", ha manifestat Zelenski per les xarxes socials, en la seva primera declaració després que el Govern dels EUA hagi decidit cancel·lar l'ajuda militar a Ucraïna.

"Cap de nosaltres vol una guerra interminable. Ucraïna està disposada a asseure's a la taula de negociacions tan aviat com sigui possible per arribar a una pau duradora. Ningú no desitja la pau més que els ucraïnesos", ha remarcat el president ucraïnès, qui ha proposat una treva per mar i aire com a pas previ a aquest diàleg.

Zelenski ha plantejat l'alliberament de presoners de guerra com a part d'aquestes primeres etapes de la negociació, sempre que, ha remarcat, "Rússia faci el mateix". Tot això, ha subratllat, en estreta col·laboració amb Washington.

"Valorem molt el que els EUA han fet per ajudar Ucraïna a mantenir la seva sobirania i independència", ha dit Zelenski, qui ha agraït a Trump els esforços de la seva administració, precisament un dels retrets que tant ell com el vicepresident J.D. Vance li van retreure al Despatx Oval.

Zelenski ha lamentat que la reunió amb Trump de la setmana passada no va sortir com s'esperava, però ha destacat que "és hora de corregir les coses".

"Ens agradaria que la cooperació i la comunicació futures fossin constructives", ha dit. En aquesta línia, ha assegurat que Ucraïna està preparada per signar l'acord sobre les terres rares "en qualsevol moment i format convenients", ja que "és un pas cap a una seguretat més gran".