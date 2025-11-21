Zelenski, sobre el pla de Trump: "Ucraïna s'enfronta a una decisió difícil: perdre la dignitat o un soci clau

MADRID 21 nov. (EUROPA PRESS) -
El president ucraïnès, Volodímir Zelenski, ha afirmat aquest divendres que el seu país "s'enfronta a una decisió molt difícil" en haver-se de decantar per "perdre la dignitat o un soci clau", després que dijous rebés per part dels EUA un pla per intentar resoldre la guerra amb Rússia.
"Aquest és un dels moments més difícils de la nostra història. Ara la pressió sobre Ucraïna és una de les més fortes. Ara Ucraïna s'enfronta a una decisió molt difícil: perdre la seva dignitat o un soci clau. Acceptar els difícils 28 punts o afrontar un hivern extremadament dur i altres riscos", ha declarat en un discurs a la nació.
Zelenski, que ha dit que Washington espera una resposta, ha explicat que presentarà arguments, convencerà i oferirà "alternatives" però que no donarà "a l'enemic motius per dir" que és Ucraïna la que "no desitja la pau, obstaculitza el procés i no està preparada per a la diplomàcia".
"Lluitaré incansablement perquè, de tots els punts del pla, almenys dos no passin per alt: la dignitat i la llibertat dels ucraïnesos. Perquè tota la resta es basa en això: la nostra sobirania, la nostra independència, la nostra terra, el nostre poble. I el futur d'Ucraïna", ha dit.
El pla de 28 punts, difós per diversos mitjans nord-americans, conté epígrafs especialment sensibles, com cedir a Rússia gran part del Donbàs, àmpliament ocupat per les tropes russes, i reduir substancialment les capacitats i la grandària de les forces armades ucraïneses.