Zelenski es mostra disposat a acceptar l'actual línia del front per a un acord de pau

MADRID 21 oct. (EUROPA PRESS) -
El president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski, s'ha mostrat disposat a congelar l'actual línia del front si així s'aconsegueix avançar cap a un acord de pau, unes declaracions que suposen un canvi important de discurs en la posició que ha adoptat des de l'inici del conflicte.
"Hem de congelar el conflicte i crec que aquesta és la manera real d'acabar aquesta guerra", ha reconegut el president ucraïnès en una entrevista a Fox News preguntat per si acceptaria un acord de pau en aquests moments quan Ucraïna ha perdut prop del 20% del seu territori.
"Congelar i aturar. Això és el mínim que necessitem actualment de Rússia. Després, naturalment, ens adreçarem al president i als europeus per sol·licitar garanties de seguretat. El més important és la pau i la seguretat que l'ocupació i les morts no tornaran", ha dit.
Zelenski ha incidit que aquestes garanties de seguretat per part dels EUA han de constar en qualsevol acord de pau, a banda de l'ajuda de la resta de socis per reconstruir el país juntament amb els 9,5 milions d'ucraïnesos "que han perdut casa seva, i que ara són a l'estranger".
No obstant això, ha assenyalat que si bé volen posar fi a la guerra, "ningú pot simplement retirar-se". "Parlem de quedar-nos on som. Passem a la diplomàcia", ha dit Zelenski, que ha aplaudit la "gran idea" del seu homòleg nord-americà, Donald Trump, d'iniciar un alto el foc.
Així mateix, ha defensat que qualsevol acord que s'assoleixi ha de passar pel parlament del país ja que és el poble ucraïnès qui assumeix totes les pèrdues i els esforços d'aquesta guerra. "Tenim una forta democràcia i per això crec que és just", ha afirmat.