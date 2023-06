Zelenski es limita a dir que a Ucraïna hi ha "contraofensives" sense donar més detalls

MADRID, 10 juny (EUROPA PRESS) -

El president d'Ucraïna, Volodimir Zelenski, ha indicat aquest dissabte que Ucraïna és escenari de "contraofensives", encara que sense voler donar més detalls, en una resposta a l'anunci efectuat ahir pel seu homòleg rus, Vladimir Putin, sobre l'inici d'un gran contraatac ucraïnès a l'est del país.

"Em semblen interessants aquestes declaracions", ha indicat Zelenski aquest dissabte, mentre rebia a Kíev al primer ministre del Canadà, Justin Trudeau, que ha arribat en una visita sorpresa.

"Crec important que Rússia sempre tingui la sensació de que no els queda molt temps, al meu entendre. A Ucraïna ocorren contraofensives i defensives. Ara bé, no comentaré detalladament en quin punt estan", ha fet saber en declaracions recollides per Ukrinform.

Zelenski que ha avisat a la població que no es fiï de la informació que corre per "diversos canals" de la xarxa social Telegram, "ni especialment de la qual proporciona Putin", atès que és un contingut que "travessa tants filtres que al final no hi ha qui es fiï d'ella".

"El millor és fiar-se de l'Exèrcit, i jo em fio d'ells", ha afegit.

Cal recordar que aquest mateix dissabte el Ministeri de Defensa britànic va confirmar, en la seva última avaluació del conflicte, una "important" sèrie d'operacions realitzades per les forces ucraïneses a l'est i al sud del país, algunes de les quals han aconseguit trencar la primera línia de defensa russa.