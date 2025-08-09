Zelenski i líders europeus discuteixen la situació a Ucraïna després de l'anunci de la reunió entre Trump i Putin

Assessors de seguretat europeus, ucraïnesos i nord-americans tracten avui la qüestió en una reunió afavorida per JD Vance
El president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski, ha començat aquest dissabte una ronda de contactes amb líders europeus, entre ells el president francès, Emmanuel Macron, i el primer ministre britànic, Keir Starmer, per tractar la situació de la guerra amb Rússia després de conèixer la pròxima reunió entre Donald Trump i Vladímir Putin el 15 d'agost a Alaska (EUA).
Zelenski també ha confirmat converses amb la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, i el primer ministre estonià, Kristen Michal, a qui ha transmès la seva mateixa postura de rotunda negativa davant de les informacions que parlen d'una possible pau a Ucraïna si Kíiv admet el control rus sobre els territoris incorporats per Moscou a l'est del país o, com va dir el president ucraïnès, "el perill que representa el pla de Rússia de reduir tot a discutir l'impossible".
En el seu comunicat sobre la trobada, el primer ministre britànic va confirmar una reunió prevista per avui entre assessors de Seguretat Nacional d'Europa, Ucraïna i els Estats Units, organitzada pel vicepresident dels EUA, JD Vance, i el ministre d'Exteriors britànic, David Lammy, com un "fòrum crucial per debatre els avenços cap a una pau justa i duradora".
Després de confirmar ahir la seva pròxima trobada amb Putin, Trump ha explicat que en les hores següents es coneixeran més detalls d'una iniciativa diplomàtica en la qual encara està per veure el paper que exercirà el president d'Ucraïna després que Trump hagi reconegut que no demanarà a Putin que es vegi amb ell.
El mandatari nord-americà, que sosté que sense ell hi hauria hagut una "guerra mundial", ha afirmat que hi ha una "oportunitat" de posar fi al conflicte i, quant a possibles concessions, ha suggerit que "hi haurà un intercanvi de territoris" que beneficiarà els dos països veïns.
Zelenski sempre ha defensat que no cedirà cap territori a Rússia, incloses aquelles zones de l'est que estan ocupades des de l'inici de la invasió el febrer del 2022.