Zelenski lamenta l'atemptat contra Fico i crida a actuar per evitar que la violència sigui la norma

Destaca el país com un "estat soci" malgrat la posició prorussa del primer ministre Fico



MADRID, 15 maig (EUROPA PRESS) -

El president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski, ha mostrat aquest dimecres el seu pesar per l'atemptat perpetrat contra el primer ministre d'Eslovàquia, Robert Fico, qui ha rebut un tret de bala al final d'una reunió de govern a Handlová, i ha hagut de ser traslladat a l'hospital.

"S'ha de fer tot el possible per garantir que la violència no sigui la norma a cap país", ha assenyalat Zelenski a través d'una publicació en el seu perfil oficial de la xarxa social X, en què ha desitjat una ràpida recuperació al primer ministre eslovac.

Malgrat que Fico és conegut per les seves posicions pròximes al Kremlin, el president Zelenski ha destacat les bones relacions entre Ucraïna i Eslovàquia, un estat veí que ha catalogat de "soci".

De fet, la presa de possessió de Fico fa amb prou feines mig any va aixecar polseguera per la seva posició prorussa en plena invasió d'Ucraïna. El primer ministre va assegurar que la nova legislatura estaria marcada per una política exterior "sobirana".