Zelenski insta els socis d'Ucraïna a complir els seus compromisos

Almenys tres morts en una nova jornada de bombardejos russos

MADRID, 11 jul. (EUROPA PRESS) -

El president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski, ha reclamat aquest divendres als seus socis posar en marxa "tan aviat com sigui possible" els compromisos d'aquests dies en la conferència celebrada a Roma, en la qual es va parlar sobre invertir en la seva indústria armamentística, després dels atacs russos de les darreres hores.

"Atacs russos contra el nostre poble. Una altra atrocitat", ha escrit per les xarxes socials el president ucraïnès, qui ha confirmat els primers ferits com a conseqüència d'aquesta nova ofensiva sobre àrees de Khàrkiv, Mikolaiv, Dnipró, Sumi i Odessa on, segons un darrer recompte, hi ha una dotzena de ferits.

"Rússia ataca la vida mateixa", ha dit Zelenski per denunciar un atac contra una maternitat a Khàrkiv, que ha deixat nou persones ferides. "A Ucraïna no hi ha silenci. Constants atacs russos amb drons, míssils i bombes aèries", ha dit.

És per això que Zelenski ha reclamat la importància de posar en marxa "tan aviat com sigui possible" els acords assolits amb els seus socis davant la "necessitat" de protecció que demana Ucraïna, especialment de defenses aèries.

Així, ha explicat que aquests compromisos s'han de traduir en "inversions reals" en tecnologia per fabricar drons i equips que puguin interceptar-los, i no s'ha oblidat de demanar més sancions per a Rússia.

"Tot el que pressioni Rússia i l'aturi s'ha d'implementar tan aviat com sigui possible", ha dit durant una jornada en la qual a hores d'ara s'ha registrat la mort de tres persones com a conseqüència d'aquests atacs aeris.

A la localitat de Bilozerka, a Kherson, una persona ha mort i diverses més han resultat ferides quan un dron ha disparat als voltants d'un centre de salut, mentre que a Zaporíjia, el seu governador, Ivan Fédorov, ha informat de la defunció de dues persones per diversos atacs més.