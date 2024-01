Zelenski insisteix als seus compatriotes a l'estranger que tornin a Ucraïna "a lluitar o a treballar"

MADRID, 17 gen. (EUROPA PRESS) -

El president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski, ha insistit aquest dimecres que tots els seus compatriotes que es troben fora del país haurien de tornar, bé sigui per lluitar o bé per treballar. "És una qüestió de justícia", ha dit.

"Estem en guerra. Per tant, o es treballa o es lluita", ha recalcat el president ucraïnès a Davos, al marge del Fòrum Econòmic Mundial que se celebra aquests dies a la localitat suïssa.

"No concerneix les dones, els homes que no tenen edat de ser mobilitzats o els nens. Ells són lliures. És un assumpte de dret i justícia. Si estàs en edat de servir, segons la llei ucraïnesa, un hauria de ser a Ucraïna i després es lluitarà o no, o es treballarà", ha incidit Zelenski.

"El salari d'un militar es paga amb els impostos d'entre sis i vuit persones (...) Es pot treballar i no ser al front, depèn de la situació", ha dit Zelenski, que ha assegurat que les aportacions econòmiques dels socis de Kíiv no es destinen a pagar els militars ucraïnesos.

No obstant això, Zelenski ha assegurat que malgrat reclamar la presència de tots els qui han sortit o ja eren fora del país abans de la invasió, Ucraïna no actuarà mai com Rússia i no enviarà els seus ciutadans a l'"escorxador".

Així, ha dit que Rússia no té en compte la seva pròpia gent i en mobilitza tants com vol perquè ja són "cadàvers" quan van al front. "Som quatre vegades més petits en població. Creieu-me, si fóssim iguals en població tot i així no llançaríem la gent sota els tancs", ha expressat.

En les darreres setmanes, el Govern d'Ucraïna ha fet una crida als seus ciutadans que resideixen a l'estranger perquè tornin i, fins i tot, ha arribat a plantejar la possibilitat de sancionar els que s'hi neguin.