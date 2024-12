Zelenski exigeix unitat als EUA i la UE per "aturar Putin i assolir la pau a Ucraïna"

Els líders europeus adverteixen d'unes negociacions precipitades amb Rússia i insisteixen que ningú no pot decidir pels ucraïnesos

BRUSSEL·LES, 19 des. (EUROPA PRESS) -

El president ucraïnès, Volodímir Zelenski, ha reclamat aquest dijous unitat als Estats Units (EUA) i la Unió Europea (UE) per frenar el president rus, Vladímir Putin, en la seva ofensiva contra Ucraïna i assolir la pau el 2025, després de reconèixer que serà difícil mantenir el suport a Kíiv sense l'ajuda nord-americana.

"És important que des de principis d'any tinguem molta unitat entre els EUA i la UE, els països europeus. Necessitem aquesta unitat per assolir la pau", ha assegurat en unes declaracions abans de participar en la cimera de líders europeus a Brussel·les.

"Només junts, els EUA i la UE poden aturar Putin i salvar Ucraïna", ha assenyalat el mandatari ucraïnès al costat del president del Consell Europeu, António Costa, després de reconèixer que serà difícil mantenir el suport a Ucraïna sense l'ajuda dels EUA, abans de l'arribada del president electe, Donald Trump, que amenaça amb reduir l'ajuda i promoure un alto el foc ràpid quan torni a la Casa Blanca.

Per la seva banda, Costa ha subratllat que Ucraïna pot comptar amb el suport europeu "costi el que costi", "el temps que calgui", "ara en la guerra i en la futura pau", i ha insistit que treballarà amb Zelenski perquè un dia Ucraïna sigui membre de la UE i per "guanyar una pau justa, duradora i integral" a Ucraïna.

A parer seu, en l'escenari bèl·lic a Ucraïna hi ha en joc principis universals com la integritat territorial, l'autodeterminació i les fronteres segures. "La guerra no va només sobre Ucraïna o només sobre Europa sinó sobre el dret internacional. De si el dret internacional ha de prevaler i la invasió ha de ser derrotada", ha assenyalat.

En arribar a la cimera a Brussel·les, el canceller alemany, Olaf Scholz, ha assegurat que no s'ha de prendre cap decisió futura sense comptar amb els socis ucraïnesos, després d'assenyalar que la prioritat és enfortir Ucraïna perquè acabin les massacres russes i evitar costi el que costi una escalada entre Rússia i l'OTAN.

"Han de decidir per si mateixos quin és el seu camí. Per això crec que és força inesperat que alguns parlin sobre quin hauria de ser el tercer i quart pas. Ara pensem en el que passarà a continuació", ha apuntat, sense entrar en iniciatives com la missió de pau que proposa França per blindar la seguretat a Ucraïna.

El primer ministre de Bèlgica, Alexander De Croo, ha demanat fer "el màxim" per donar suport a Kíiv i ha insistit que la prioritat és que Ucraïna guanyi la guerra i expulsi Rússia del seu territori. "Després parlarem de pau, però no fem a l'inrevés", ha demanat.

En aquest sentit, el primer ministre estonià, Kristen Michal, ha reclamat augmentar el suport a Ucraïna, i ha afirmat que "l'única manera de tenir una pau justa i duradora" és que Kíiv estigui en "posició de força". "Això vol dir més assistència, fons, armament, tot el que puguem oferir", ha instat.

El seu homòleg lituà, Gitanas Nauseda, ha rebutjat l'escenari de negociacions de pau amb Moscou després d'assenyalar que és "massa ràpid" i ara mateix "Rússia està en mode ofensiva", per la qual cosa la situació desembocarà en una pau "injusta i insostenible".

En la mateixa línia, l'alta representant de la UE per a la Política Exterior, Kaja Kallas, ha reiterat que el focus de la UE ha de ser enviar més ajuda militar a Ucraïna, i ha advertit que empènyer Ucraïna a unes negociacions ràpides és "un mal negoci" per a Kíiv. "Hem de ser forts i Síria mostra que Rússia no és invencible i no hem de subestimar el nostre propi poder", ha advertit.

Sobre el futur suport de Washington a Ucraïna amb l'arribada de Trump, la política bàltica ha indicat que els europeus han de convèncer els nord-americans que ajudar Ucraïna no és "caritat", sinó una inversió en la seguretat global. En tot cas ha admès que per davant hi ha "discussions dures" per reforçar l'assistència a Ucraïna que requereixen suport financer i "decisions difícils".

Finalment, el primer ministre de Portugal, Luís Montenegro, ha assenyalat que la cimera és una oportunitat d'expressar a Zeleski el suport incondicional de la UE, que "durarà tant temps com calgui per fer prevaler el dret internacional".