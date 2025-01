Zelenski exalça Alemanya pel continu enviament d'ajuda durant la guerra

MADRID 14 gen. (EUROPA PRESS) -

El president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski, ha rebut aquest dimarts a Kíiv el ministre de Defensa alemany, Boris Pistorius, a qui ha agraït el continu enviament d'ajuda per part de Berlín durant la guerra contra Rússia, desencadenada a finals de febrer del 2022.

"Estem molt agraïts per l'ajuda d'Alemanya a Ucraïna. En general, des del començament de la invasió a gran escala, Alemanya ha ajudat Ucraïna. La seva contribució suposa prop del 16 per cent de tota l'ajuda que ha rebut Ucraïna", ha manifestat Zelenski.

Així, en paraules del dirigent ucraïnès, el total d'ajuda alemanya enviada a Kíiv representa "xifres molt serioses", segons informacions recollides per l'agència de notícies Ukrinform.

A més a més, Zelenski ha destacat per sobre de la resta els enviaments de sistemes de defensa aèria subministrats per Alemanya "en els moments més difícils de la protecció del cel" ucraïnès.

El mandatari ha subratllat l'enviament de bateries Patriot i Cheetah, a més dels míssils guiats Iris-T, que ara protegeixen la infraestructura energètica del país.

Finalment, Zelenski ha posat en valor el lideratge d'una Alemanya que, juntament amb els Estats Units, lidera la iniciativa del Grup de Contacte de Defensa d'Ucraïna, conegut com grup Ramstein pel nom de la base alemanya on es van reunir per primera vegada.

"Agraïm la unió de ministres de Defensa, en què tot es resol mensualment i amb prou rapidesa. Esperem celebrar les reunions pertinents al febrer", ha reblat Zelenski.

Pistorius ha arribat aquest matí a la capital ucraïnesa per a una visita que s'ha mantingut en secret per qüestions de seguretat. Allà ha rebut l'ordre del mèrit civil de mans del mateix Zelenski.