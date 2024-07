Zelenski espera que les polítiques dels EUA sobre Ucraïna es mantinguin

MADRID, 10 jul. (EUROPA PRESS) -

El president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski, ha expressat aquest dimecres que espera que la política exterior dels EUA sobre Ucraïna es mantingui després de les presidencials del mes de novembre i ha ressaltat la importància que el "dictador" Vladímir Putin "n'estigui al cas".

"Tot depèn completament del poble nord-americà, no pas d'una única persona. Putin sempre compta amb dividir la gent, dividir els nord-americans, els països europeus", ha puntualitzat.

"Si el dictador rus no és aturat a Ucraïna, anirà endavant i, després, els EUA hauran de defensar els països de l'OTAN que formaven part de la URSS", ha aclarit, segons ha recollit un comunicat de la Presidència.

Així s'ha pronunciat durant una visita a la Fundació Presidencial Ronald Reagan a Washington, on se celebrarà la cimera de l'OTAN. Zelenski ha aprofitat per agrair als seus aliats l'increment dels enviaments de sistemes de defensa aèria i cinc sistemes addicionals Patriot.

A més a més, ha sostingut que aquests sistemes són necessaris perquè Ucraïna té un territori molt extens i Rússia fa servir i combina "diferents tipus de míssils i tàctiques" en els seus atacs.

"Ucraïna necessita armes de llarg abast i permís per fer-les servir contra territori rus. Està esperant l'arribada de caces F-16. Tant el moment en què arribin com el nombre és important", ha aclarit. "Rússia fa servir uns 300 avions per lluitar a Ucraïna. Necessitem pel cap baix 128 aeronaus per fer-los front", ha sol·licitat.