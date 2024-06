Zelenski espera "decisions importants" de la cimera del G7

MADRID, 13 juny (EUROPA PRESS) -

El president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski, espera que de la cimera de líders del G7 surtin "decisions importants" en qüestions clau com la utilització dels actius russos bloquejats per les sancions per contribuir a la recuperació ucraïnesa.

Els líders ja tindrien un principi d'acord per cedir a Kíiv uns 50.000 milions de dòlars d'aquests actius a l'any, en espera de concretar com s'escometrien aquests ajuts.

Zelenski s'ha desplaçat fins a Itàlia per assistir a aquest fòrum, en el qual hi ha "els aliats més estrets" de Kíiv. Davant els seus socis tornarà a reclamar el lliurament de més armament, amb la vista posada en caces i sistemes de defensa antiaèria.

A més a més, Zelenski ha avançat a X que signarà acords bilaterals de seguretat amb el primer ministre del Japó, Fumio Kishida, i el president dels Estats Units, Joe Biden. En aquest últim cas, es tracta d'un document "sense precedents", ha destacat el mandatari ucraïnès.