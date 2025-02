Zelenski diu que està llest per negociar amb Putin "si és l'única manera" de portar la pau

MADRID 5 febr. (EUROPA PRESS) -

El president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski, ha afirmat aquest dimarts que està disposat a negociar directament amb el seu homòleg rus, Vladímir Putin, per "portar la pau" als ucraïnesos, una setmana després que Putin descartés asseure's amb ell en considerar-lo "il·legítim".

"Si aquesta és l'única manera amb la qual podem portar la pau als ciutadans d'Ucraïna i no perdre més gent, definitivament hi apostarem", ha declarat preguntat sobre la possibilitat d'asseure's a una taula de negociació amb el seu homòleg rus durant una entrevista amb el presentador britànic Piers Morgan retransmesa aquest dimarts a través del seu canal de Youtube.

"Què m'importa? Quina és la meva actitud respecte a ell (Putin)? No seré amable amb ell i considero que és un enemic. I, per ser honest, crec que ell em considera un enemic també. Això és tot", ha resolt el mandatari.

Fa una setmana Putin va descartar asseure's en una hipotètica taula de negociació amb Zelenski perquè considera que la fi del seu mandat el fa "il·legítim" i que serien els seus representants els qui haurien d'establir aquests contactes.

El president rus va assenyalar que, a causa de la seva "il·legitimitat", Zelenski "no té dret a signar" cap dels hipotètics acords que puguin assolir les parts. "Si participa en les negociacions, designaré unes altres persones per a les converses", va afirmar en una entrevista a la cadena Rússia-1 recollida per l'agència de notícies estatal Tass.

En resposta, Zelenski va assegurar que amb aquestes paraules Putin "torna a demostrar que té por de les negociacions, dels líders forts i que fa tot el possible per allargar la guerra".

"És Putin qui està fent tot el possible per continuar amb les matances a gran escala o assegurar una pausa per continuar amb els atacs híbrids mentre es prepara per a una nova invasió a gran escala", ha declarat en un missatge per les xarxes socials.