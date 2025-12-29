Zelenski destaca "resultats significatius" en la seva reunió amb Trump i apunta a una cimera a Washington

Macron afirma que reunirà la Coalició de Voluntaris a París a principis de gener per ultimar les contribucions de cada país
MADRID, 29 des. (EUROPA PRESS) -
El president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski, ha afirmat haver mantingut en la seva trobada amb el seu homòleg nord-americà, Donald Trump, "un debat substantiu" amb "resultats significatius" i ha indicat que els seus respectius equips mantindran una reunió la setmana vinent i que l'inquilí de la Casa Blanca acollirà a Washington una altra cita amb líders ucraïnesos i europeus al gener.
"Hem discutit tots els aspectes del marc de pau i hem assolit resultats significatius", ha afirmat el mandatari ucraïnès sobre una conversa que ha qualificat com "un debat substantiu" en el qual ha mostrat, a través del seu compte a la xarxa social 'X', el seu agraïment tant a Trump com als principals negociadors de Washington i Kíiv.
Zelenski ha afirmat que tots dos dirigents han coincidit que "les garanties de seguretat són clau per assolir una pau duradora" i ha apuntat a dues noves cites: una, la setmana vinent, inclourà els equips ucraïnès i nord-americà, mentre que, en una data de gener que no ha estat precisada ni confirmada per la Casa Blanca, Trump acolliria a la capital nord-americana a líders ucraïnesos i europeus.
"Ucraïna està preparada per la pau", ha subratllat a la xarxa social, mentre que la Presidència ha recollit en un comunicat que, segons el propi mandatari, "alguns documents ja s'han acordat íntegrament o s'estan ultimant".
MACRON REUNIRÀ A PARÍS LA COALICIÓ DE VOLUNTARIS
La trobada, celebrada a Florida (EUA) i en la qual tots dos mandataris han coincidit que un possible acord per acabar amb la guerra amb Rússia està "molt a prop", ha inclòs una videotrucada a nivell de cimera amb els principals dirigents europeus, començant per la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, el secretari general de l'OTAN, Mark Rutte, i els líders d'Alemanya, França i Regne Unit, Fredrich Merz, Emmanuel Macron i Keir Starmer.
Mentre que Von der Leyen ha celebrat "bons avanços" en les negociacions, Macron, que ha abordat el diàleg a través d'X, ha assegurat que ha tornat a parlar amb el seu parell ucraïnès després de la conversa d'aquest amb Trump i ha apuntat a "avanços en les garanties de seguretat que seran fonamentals per construir una pau justa i duradora".
Així mateix, ha al·ludit també a una altra cita multilateral al gener, aquesta vegada a la capital francesa: "Reunirem als països de la Coalició de Voluntaris a París a principis de gener per ultimar les contribucions concretes de cada país", ha indicat en al·lusió al grup de països aliats d'Ucraïna compromesos a participar en una hipotètica missió per garantir la seguretat de Kíev després d'un acord de pau.