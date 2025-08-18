Zelenski descriu com a "bones" i "constructives" les converses amb Trump a la Casa Blanca

MADRID 18 ago. (EUROPA PRESS) -
El president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski, ha descrit com a "bones" i "constructives" les converses que ha mantingut aquest dilluns a la Casa Blanca amb el seu homòleg nord-americà, Donald Trump, a qui li ha insistit en les garanties de seguretat i el retorn dels nens ucraïnesos.
"Crec que hem tingut una molt bona conversa amb Trump. Molt bona. Realment ha estat la millor. O, perdó, potser la millor serà en el futur. Però ha estat molt bona", ha declarat durant una reunió amb Trump i líders europeus que ha estat televisada i en la qual cadascun d'ells ha pres la paraula per mostrar el seu suport a Kíiv.
En aquest sentit, ha considerat que s'ha tractat d'una trobada "constructiva" i "específica", en la qual hi han abordat "aspectes molt sensibles" --com el tema de la seguretat, l'intercanvi de presoners o la devolució dels nens ucraïnesos-- i l'ha posat al dia de la situació al front.
"La seguretat d'Ucraïna depèn dels Estats Units i dels líders europeus (...) Tots nosaltres volem posar fi a la guerra, parar a Rússia i parar la guerra", ha declarat Zelenski durant la seva intervenció, en la qual ha assegurat que han "ajudat molt" i que està "content de la gran unitat" mostrada durant la jornada.
D'altra banda, el mandatari ucraïnès ha dit que espera arribar a acords quant a "els temes delicats, els territorials": "És molt important (...) i els discutirem a nivell de líders durant una reunió trilateral", en referència a una eventual trobada amb el president de Rússia, Vladímir Putin.
"Trump intentarà organitzar aquesta reunió. Va dir que assistirà o no. Ucraïna estarà encantada que participi", ha manifestat Zelenski. Després d'aquestes declaracions, l'inquilí de la Casa Blanca ha agregat que "si tots dos països desitgen" la seva presència --tant Ucraïna com Rússia--, estarà present.
El canceller alemany, Friedrich Merz, que la setmana passada va organitzar una trobada virtual amb líders europeus per recolzar a Kíev de cara a a la trobada entre Trump i Putin a Alaska, ha aplaudit la "tan fructífera reunió" que han mantingut Zelenski i el magnat novaiorquès a Washington.
"Els propers passos són els més complexos. Ara, el camí està obert. Vostè el va obrir el divendres passat. Però ara s'obre el camí per a negociacions complexes. I, per ser honests, a tots ens agradaria veure un alto el foc a tot tardar en la propera reunió. No puc imaginar que la propera reunió se celebri sense un alto el foc", ha reconegut.
En aquest sentit, el cap de Govern d'Alemanya ha demanat "pressionar a Rússia", al·legant que "la credibilitat d'aquests esforços (...) depèn almenys d'un alto el foc des del començament de les negociacions serioses a partir del següent pas".
Per la seva banda, el secretari general de l'OTAN, Mark Rutte, ha aprofitat l'ocasió per agrair al president dels Estats Units per haver "superat l'estancament" en haver iniciat el diàleg amb Putin a inicis de l'any. "I des de llavors, estem on estem avui. I crec que, si juguem bé, podem acabar amb això. I hem d'acabar amb això", ha dit.
"Hem d'aturar les morts. Hem d'aturar la destrucció de la infraestructura ucraïnesa. És una guerra terrible", ha declarat abans de demanar "aprofitar al màxim aquest dia" i "posar fi a això el més aviat possible". Mentre que ha reiterat a Trump el seu agraïment pel seu "lideratge", ha afirmat que "el fet que hagi dit que està disposat a participar en les garanties de seguretat és un gran pas".
De fet, la primera ministra d'Itàlia, Giorgia Meloni, ha considerat que es tracta de "un dia important, una nova cara després de tres anys en els quals no va haver-hi cap senyal de la part russa que hi hagués voluntat de diàleg". "Alguna cosa està canviant, alguna cosa ha canviat, gràcies a tu", ha declarat dirigint-se a Trump.
En la mateixa línia s'ha pronunciat el cap d'Estat de Finlàndia, Alexander Stubb, que ha destacat que "en les últimes dues setmanes, hi ha hagut més progrés per acabar amb aquesta guerra que en els últims tres anys i mig", i el cap de Govern britànic, Keir Starmer, qui ha sostingut que "avui serà un dia molt important en els últims anys" en relació amb aquest conflicte": "Fins ara ningú havia aconseguit arribar a aquest punt", ha remarcat.
La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha celebrat la trobada de cara a treballar conjuntament "per una pau justa i duradora per a Ucraïna i detenir les morts". "Aquest és realment el nostre interès comú", ha dit, encara que ha dit que una de les prioritats hauria de ser "assegurar que els nens tornin a Ucraïna amb les seves famílies".
No obstant això, el president de França, Emmanuel Macron, ha dit que, si bé "la idea d'una trobada trilateral és molt important perquè és l'única manera de solucionar" el conflicte, ha demanat que posteriorment es dugui a terme una reunió "cuadrilateral" perquè en parlar de garanties de seguretat afecta a "tota la seguretat del continent europeu". "Per això estem units aquí amb Ucraïna en aquest tema", ha afegit.