Zelenski denuncia vint cadàvers russos entre les restes mortals d'ucraïnesos entregats per Moscou

MADRID 21 juny (EUROPA PRESS) -

El president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski, ha denunciat que hi ha vint ciutadans russos entre els aproximadament 6.000 militars ucraïnesos caiguts en combat retornats per Moscou durant les dues últimes setmanes.

"Durant la repatriació dels cadàvers, vint dels quals ens van ser retornats com a soldats ucraïnesos caiguts van resultar ser russos, i un era un mercenari estranger", ha denunciat el president ucraïnès en un missatge publicat a X.

"Aquesta mentida està documentada; alguns dels cadàvers fins i tot tenien passaports russos", ha explicat Zelenski a la seva declaració, acompanyada de la imatge d'un d'aquests documents. "Quan els diem que ens han entregat ciutadans russos, ho neguen. No és un cas aïllat. Creiem que ho fan deliberadament, perquè sembli que tenen més morts nostres", ha afegit.

Rússia ha criticat que Ucraïna no ha retornat restes mortals de morts russos mentre que Kíiv ha explicat que aquesta qüestió va ser tractada en les converses de principis de mes a Istanbul (Turquia) encara que mai es va fixar una data per a això.

Zelenski, aquest dissabte, ha indicat que aquestes operacions representen per a Rússia una excusa per guanyar temps. "Com més intercanvis hi hagi, més podran demostrar als Estats Units que el procés diplomàtic està en marxa i que les sancions es retardaran i, mentre continuïn els intercanvis, les reunions a nivell de líders es posposaran, perquè és clar que no convé a Rússia".