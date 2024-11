Zelenski denuncia com a "terrorisme" l'últim llançament de míssils russos i demana "serietat" per aclapar Putin

MADRID 23 nov. (EUROPA PRESS) -

El president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski, ha assenyalat l'últim llançament d'un míssil balístic per part de Rússia com un acte de "terrorisme" i ha demanat als seus socis que uneixin forces per "respondre amb serietat", amb l'objectiu que el temor a represàlies previngui Rússia d'expandir la guerra.

"Quan algú comença a fer servir altres països no només amb finalitats terroristes, sinó també per provar nous míssils mitjançant el terrorisme, es tracta sens dubte d'un crim internacional. Per això el món ha de respondre amb serietat, perquè (el president rus, Vladímir) Putin realment tingui por d'expandir la guerra i senti les conseqüències reals dels seus actes", ha expressat el mandatari en el seu missatge vespertí diari.

Zelenski ha agraït als seus aliats el suport rebut davant de l'"últim episodi de bogeria russa", però ha reivindicat que, "més enllà de les paraules, es necessiten accions", argumentant que "la veritable pau s'aconsegueix a través de la força i "no d'una altra manera".

El líder ucraïnès ha incidit que en el context de la guerra "és l'única part que no vol la pau" i ha apuntat que aquest és el motiu pel qual "necessita escalades".

D'aquesta manera, el govern d'Ucraïna ha revelat que aquest divendres s'han sabut més detalls sobre el míssil utilitzat per Rússia per atacar Dnipró i s'ha mostrat "conscient que el 'camarada' Putin seguirà intimidant-los". "En això ha basat tot el seu poder", ha sentenciat, posant l'accent en la importància de "fer tot el possible perquè aquesta guerra torni a Rússia i els faci sentir allà el que és la guerra".

Aquestes declaracions arriben després que el govern rus va assegurar aquest divendres que va aconseguir amb èxit els objectius de l'atac amb míssil balístic de rang mitjà empleat per primera vegada contra Ucraïna dijous passat i hi va reiterar que suposa una resposta a l'ús per part de Kíiv d'armament de llarg abast lliurat pels aliats en el marc de la guerra que es va iniciar el febrer del 2022.

Després de les proves amb el nou míssil balístic Oreshnik sobre territori ucraïnès, Putin ha anunciat també aquest divendres que es donarà 'via lliure' a la producció en sèrie i distribució entre les Forces de Míssils Estratègics de les Forces Armades de Rússia.

La guerra a Ucraïna va esclatar fa ja més de mil dies i des de llavors el conflicte avança sense solució de continuïtat, amb les línies de front pràcticament estancades, encara que amb enfrontaments també en territori rus després de la incursió ucraïnesa sobre Kursk del passat mes d'agost.