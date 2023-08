Zelenski demana que s'acceleri la incorporació dels F-16 per "mantenir allunyades" les tropes russes

MADRID, 26 ago. (EUROPA PRESS) -

El president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski ha demanat en el seu discurs d'aquest divendres a la nit que s'"acceleri el moment en què els F-16 ens ajudin a mantenir allunyats els terroristes russos".

Zelenski considera que les "tasques" perquè això passi tan aviat com sigui possible són "òbvies".

Així, en primer lloc, ha demanat a l'equip internacional que "maximitzi l'expansió de les missions d'entrenament" dels pilots ucraïnesos que es posaran al capdavant dels avions de combat F-16.

Als militars, els ha encomanat la missió d'"alleugerir tant com sigui possible la preparació de la infraestructura". Així mateix, els ha sol·licitat que enviïn pilots i enginyers "per garantir la plena preparació d'Ucraïna".

El líder de l'Executiu ucraïnès ha conclòs la seva petició emfatitzant que accelerar l'arribada d'aquests avions de combat per combatre a les forces russes s'aconseguirà si treballen "tots junts".

Aquest dijous, Zelenski va mantenir amb el seu homòleg nord-americà, Joe Biden, una conversa telefònica en la qual van abordar els plans de Washington per entrenar pilots ucraïnesos per a F-16 en el marc de la invasió russa d'Ucraïna.

Minuts abans, el portaveu del Pentàgon, el general Patrick Ryder, confirmava que la formació de pilots ucraïnesos en el comandament d'F-16 --condició indispensable per a l'entrega d'aquests aparells a les forces armades d'Ucraïna-- començaria a l'octubre a l'estat d'Arizona, tot i que no va especificar el nombre de pilots que participaran en la formació.

Durant la seva gira pel nord d'Europa el cap de setmana, el president ucraïnès també va rebre la confirmació oficial dels seus socis danesos i neerlandesos que li cedirien desenes de les seves F-16, els anhelats caces que Kíiv està convençut que poden canviar definitivament el sentit de la guerra al seu favor.

L'entrega d'aquests caces de fabricació nord-americana --s'estima que els primers arribaran als hangars ucraïnesos a inicis del 2024--, ve acompanyada de la formació dels pilots ucraïnesos als Estats Units.