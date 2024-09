Zelenski demana a Macron l'autorització dels seus socis per atacar aeròdroms militars russos

MADRID, 6 set. (EUROPA PRESS) -

El president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski, ha demanat al seu homòleg francès, Emmanuel Macron, l'autorització dels seus socis per atacar aeròdroms que Rússia fa servir per bombardejar territori ucraïnès, especialment després del mortífer atac d'aquesta setmana contra la ciutat de Poltava, que ha deixat 55 morts i més de 300 ferits.

"He subratllat un cop més que necessitem urgentment el permís dels nostres socis per atacar els aeròdroms des dels quals s'envolen els portadors de bombes i míssils aeris guiats, per la qual cosa comptem amb la unitat dels aliats en aquesta qüestió", ha expressat Zelenski al seu compte de la xarxa social X.

A més, l'ha informat sobre les necessitats d'Ucraïna en matèria de defensa aèria, sistemes de guerra electrònica, vehicles blindats i artilleria, després del qual han acordat nous contactes.

"En vespres de la reunió del grup de contacte en el grup de Ramstein, hem parlat de la cooperació en matèria de defensa, la preparació d'un nou paquet d'ajuda militar de França i la possibilitat de producció conjunta de certs tipus d'armes", ha afegit.

Macron, per la seva banda, ha mostrat les seves condolences per l'atac "indiscriminat" de Poltava, i ha reiterat el seu suport a Ucraïna en la guerra contra Rússia.

Finalment, Zelenski ha felicitat al mandatari francès pel nomenament de l'exministre i excomissari europeu Michel Barnier, membre de la família política conservadora, com a nou primer ministre, després d'una successió de rondes de consultes marcades per la falta de consens.