Zelenski demana "determinació i mitjans" per "aturar el terror aeri de Rússia"

MADRID, 6 set. (EUROPA PRESS) -

El president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski, ha arribat aquest divendres a la base aèria nord-americana de Ramstein, a Alemanya, on ha demanat novament als seus socis internacionals "determinació i mitjans" per "aturar el terror aeri de Rússia".

"Continua la feina amb els socis per reforçar Ucraïna", ha dit Zelenski a través d'X, en referència a la seva participació en el Grup de Contacte per a Defensa d'Ucraïna, que es reunirà al llarg del dia a Ramstein, la base militar més gran dels Estats Units a Europa.

Així, ha destacat que "és clau que totes les armes dels paquets ja anunciats arribin finalment a les brigades de combat". "També necessitem decisions àmplies per part dels nostres socis per aconseguir la pau justa per la qual lluitem", ha sostingut el mandatari ucraïnès.

Zelenski ha confirmat a més que, al marge de la seva participació en l'esmentada reunió, mantindrà trobades amb el secretari de Defensa nord-americà, Lloyd Austin, i amb el canceller i el ministre de Defensa d'Alemanya, Olaf Scholz i Boris Pistorius, respectivament.

"Després d'això, em dirigiré a Itàlia per al Fòrum Econòmic Internacional Ambrosetti", ha revelat, abans d'especificar que allà es reunirà amb la primera ministra d'Itàlia, Giorgia Meloni, a més de mantenir trobades amb "representants empresarials italians". "Estem coordinant posicions amb tots els aliats del G7", ha resolt.