Zelenski demana anar "més enllà" dels diners i crida a la creació d'un "exèrcit europeu"

El president ucraïnès constata a Múnic el seu allunyament amb els EUA i ja no descarta que Trump es negui a ajudar Europa en cas d'amenaça

Mantindrà la seva aspiració d'incorporació a l'OTAN i avisa que Putin està convertint el president dels EUA en "part del decorat de la seva actuació"

MADRID, 15 febr. (EUROPA PRESS) -

El president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski, ha advocat aquest dissabte per la constitució d'un "exèrcit europeu" com a pas següent en la defensa del seu país contra la invasió russa i per la protecció dels seus països en vista de les amenaces exteriors enmig de dubtes sobre el suport actual dels Estats Units.

"Crec sincerament que ha arribat l'hora de crear les Forces Armades d'Europa", ha manifestat Zelenski durant la seva intervenció en el segon dia de la Conferència de Seguretat de Múnic que se celebra a la ciutat alemanya.

"No és més difícil que el que hem fet fins ara per plantar cara a Rússia. No es tracta només d'incrementar la despesa en defensa. Calen diners però els diners sols no detenen un assalt enemic", ha declarat el president ucraïnès. "No es tracta de pressupostos, sinó de defensar la nostra llar", ha afegit Zelenski.

"Crec en Europa. I vosaltres hi heu de creure. I us demano que actueu, per vosaltres mateixos, per Europa, pels pobles d'Europa, per les vostres nacions, per les vostres llars, pels vostres fills i pel nostre futur comú. Per això, Europa s'ha de tornar autosuficient, una força comuna unida, ucraïnesa i europea", ha reiterat abans d'apuntar que la nova administració Trump ha obert una etapa d'incertesa en el front contra Rússia.

"Però, si no ho fem nosaltres, qui els podrà detenir? Siguem francs: avui no podem descartar la possibilitat que els Estats Units digui 'no' a Europa en les qüestions que l'amenacin", ha indicat.

El president ucraïnès també ha abordat les difícils converses d'incorporació del seu país a l'OTAN, en particular després que el secretari de Defensa dels Estats Units, Pete Hegseth, va donar aquesta setmana per impossible l'adhesió d'Ucraïna a l'Aliança Atlàntica.

"No treuré de la taula la incorporació d'Ucraïna a l'OTAN però, ara mateix, el membre més influent de l'OTAN sembla ser Putin, perquè els seus capritxos semblen estar bloquejant les seves decisions, malgrat que ha estat Ucraïna qui ha parat els peus a Rússia, no un país de l'OTAN, ni tropes de l'OTAN", ha afegit.

Per rematar el distanciament exhibit amb l'administració Trump durant aquesta conferència de Múnic, Zelenski ha criticat un cop més que l'obertura d'un diàleg directe entre Trump i Putin representa la possibilitat que els Estats Units i Rússia arribin a un acord sobre Ucraïna sense la participació de Kíiv, cosa que el president considera inadmissible.

"Mai acceptaré cap mena d'acord que es tanqui sense la nostra participació i aquesta mateixa regla s'ha d'aplicar a la resta d'Europa", ha declarat Zelenski abans d'avisar que Putin té la intenció última de convertir Trump en un "element més del decorat per a la seva actuació", amagada en un fals oberturisme per negociar.