Zelenski defensa davant de Trump que és possible aconseguir "la pau per la força a Ucraïna"

MADRID 7 des. (EUROPA PRESS) -

El president d'Ucraïna, Volodimir Zelenski, ha defensat la possibilitat d'aconseguir "la pau per la força" en la guerra amb Rússia davant del president electe dels Estats Units i gran escèptic del suport militar a Kíev, Donald Trump, durant la cimera trilateral organitzada aquest dissabte pel president de França, Emmanuel Macron, abans de la inauguració de la restaurada catedral de Notre-Dame, a París.

La trobada ha començat a les 17.30 hores i ha durat mitja hora. Trump i Macron han iniciat primer una trobada bilateral cap a les 17.00 a la que s'hi ha sumat poc després el mandatari ucraïnès, que també ha assistit a la inauguració de la catedral.

"Orgullós de l'amistat entre els Estats Units d'Amèrica i França. Tenim molts desafiaments a enfrontar junts", ha declarat Macron després de rebre al president electe dels Estats Units.

Després de la trobada trilateral, Macron ha celebrat la trobada en xarxes socials com un compromís per a la seguretat global. "Estats Units, Ucraïna i França. Junts en aquest dia històric. Reunits per Notre-Dame. Continuem l'acció conjunta per la pau i la seguretat", ha manifestat.

"PAU PER LA FORÇA"

Per la seva banda, Zelenski ha celebrat el que ha descrit com una "bona i productiva reunió trilateral" amb el president electe nord-americà.

"El president Trump, com sempre, s'ha mostrat decidit i li dono les gràcies, a més d'estendre la meva gratitud a Emmanuel per organitzar aquesta important reunió", ha fet saber el president ucraïnès en xarxes socials.

"Tots volem que aquesta guerra acabi al més aviat possible i de manera justa", ha indicat el mandatari ucraïnès abans d'assegurar que "la pau a través de la força és possible" per acabar la guerra amb Rússia.