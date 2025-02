Zelenski es declara disposat a dimitir a canvi de la pau a Ucraïna o l'entrada a l'OTAN

MADRID 23 febr. (EUROPA PRESS) -

El president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski, ha assegurat aquest diumenge que està disposat a abandonar el càrrec si això comporta la pau a Ucraïna o la incorporació del país a l'OTAN.

"No tinc cap intenció d'aferrar-me al poder durant dècades", ha declarat Zelenski en una roda de premsa. "Estic disposat a dimitir si això significa la pau a Ucraïna, i també podria canviar el meu càrrec per l'entrada a l'OTAN", ha afegit durant el fòrum "Ucraïna: 2025".

Aquests comentaris de Zelenski, recollits per la cadena ucraïnesa 24tv, tenen lloc a menys de 24 hores de la commemoració, aquest dilluns, del tercer aniversari de la invasió russa del país.

Al llarg del dia de cerimònies, el president d'Ucraïna rebrà a una desena de líders europeus amb què tractarà la situació actual de la guerra, marcada pels acostaments bilaterals entre els Estats Units i Rússia, que amenacen amb deixar Kíiv i Europa en segon pla.

"Demà probablement serà un punt d'inflexió", ha declarat Zelenski abans de reivindicar que no hi haurà pau en el conflicte sense que Ucraïna sigui part integral de les negociacions: "Nosaltres no és que estiguem convidats a la taula: és que és la nostra taula".