Zelenski critica la "doble vara de mesurar" dels seus socis amb els míssils iranians

MADRID 31 oct. (EUROPA PRESS) -

El president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski, ha retret aquest dijous als seus aliats occidentals la "doble vara de mesurar" que han mostrat en relació amb el dispar suport que han ofert al seu país i a Israel, el qual han protegit dels míssils iranians.

"Aquesta és una guerra de dobles vares i paradoxes", ha dit Zelenski en una trobada amb líders locals de Transcarpàcia, una regió ucraïnesa limítrofa amb Hongria, segons ha informat l'agència de notícies Ukrinform.

En aquest sentit, ha criticat que els països veïns que formen part de l'OTAN s'hagin mostrat reticents a destruir drons russos, mentre que altres aliats com els Estats Units intercepten els míssils iranians que sobrevolen Israel.

Zelenski ha defensat que si més no es permeti a aquests països veïns abatre els projectils i drons russos que volin en la seva direcció ja que "també poden caure sobre ells i la població".

En aquest sentit, ha lamentat que malgrat la predisposició d'alguns aliats, la majoria "té por de prendre la decisió i quedar-se sols" i posa d'exemple Polònia, a les autoritats del qual han demanat que destrueixin els drons que volin en la seva direcció, especialment si tenen com a objectiu la ciutat ucraïnesa de Stri, a Lviv, on hi ha un important dipòsit de gas.