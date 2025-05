Zelenski creu que Trump veu Ucraïna "d'una altra manera" després de la seva reunió al Vaticà

El president d'Ucraïna rebutja la nova treva de tres dies de Putin i exigeix un alto el foc d'un mes, com va negociar amb els EUA

El president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski, percep que el seu homòleg nord-americà, Donald Trump, veu la situació al seu país "d'una altra manera" després de la trobada que van mantenir tots dos al Vaticà durant el funeral del papa Francesc la setmana passada.

"Estic segur que, després de la nostra reunió al Vaticà, el president Trump ha començat a veure les coses d'una altra manera, però veurem què passa, perquè és decisió seva, en qualsevol cas. Crec que nosaltres ens hem comportat de manera constructiva i decent", ha asseverat en unes declaracions recollides per l'agència ucraïnesa Ukrinform.

Des de la seva trobada al Vaticà, els EUA i Ucraïna han signat un acord per establir un fons d'inversió per a la reconstrucció i que inclou que la part nord-americana es pugui aprofitar dels recursos minerals ucraïnesos, pendent de ratificació per la Rada Suprema, el Parlament ucraïnès.

A més, Trump ha expressat seriosos dubtes sobre la voluntat del president rus, Vladímir Putin, d'aconseguir un final dialogat al conflicte. Després de setmanes aplaudint els acostaments directes mantinguts amb els russos, el president nord-americà va traslladar en públic la seva sospita que Putin li estava "donant allargs".

Zelenski va afegir que la conversa del Vaticà ha estat la millor de les que ha mantingut fins al moment amb el president nord-americà, als antípodes de la brega pública de febrer a la Casa Blanca. Des de llavors no s'havien vist les cares.

"Potser va ser la més breu, però la més concisa. Amb el degut respecte als nostres equips, el format cara a cara, a parer meu, va funcionar. Vam tenir l'ambient ideal per a la conversa", va explicar Zelenski.

El president ucraïnès, finalment, va rebutjar la nova treva unilateral de tres dies anunciada aquesta setmana per Putin per al 7 de maig amb motiu de la commemoració de la victòria russa sobre l'Alemanya nazi.

"Un alto el foc incondicional és el model proposat pels nord-americans. L'estem seguint. A partir d'aquesta data o una altra, preferiblement abans. Sí, intentem-ho durant 30 dies. Per què un alto el foc de 30 dies? Perquè és impossible acordar res en tres, cinc o set", ha afegit Zelenski.