Zelenski creu que la "fase calenta" de la guerra podria acabar si Ucraïna entra a l'OTAN i es respecten les fronteres

MADRID 30 nov. (EUROPA PRESS) -

El president ucraïnès, Volodímir Zelenski, ha suggerit que l'"etapa calenta" de la guerra amb Rússia podria acabar si Ucraïna passa a formar part de l'OTAN i ha afirmat que, sempre que es respectin les fronteres internacionals del país, estaria obert a recuperar els seus territoris "més tard".

"Si volem detenir la fase calenta de la guerra, el territori d'Ucraïna que tenim sota el nostre control s'ha prendre sota el paraigua de l'OTAN", ha manifestat el president en una entrevista per a la cadena britànica Sky News; això "li permetria negociar la devolució de la resta (de territoris) més tard de manera diplomàtica".

Zelenski ha insistit en el manteniment de les fronteres ucraïneses "internacionalment reconegudes" com un requisit indispensable i ha reivindicat la necessitat d'un alto el foc per "garantir que (el president rus Vladímir) Putin no tornarà" a fer-se amb més terra ucraïnesa.

Així, ha reconegut la seva voluntat de "treballar amb el nou president" electe dels Estats Units, Donald Trump, per "compartir idees amb ell i la seva opinió".

"Vull treballar amb ell directament perquè hi ha diferents veus de gent al seu voltant. I és per això que no hem de permetre que ningú al nostre voltant destrueixi la comunicació", ha anotat el mandatari ucraïnès, recordant que ja han tingut un primer contacte "càlid, bo i constructiu".

Des de la celebració de les eleccions nord-americanes al començament de mes, Zelenski ha reiterat en diverses ocasions la seva voluntat de "mantenir un diàleg estret i avançar" en la cooperació entre Washington i Kíiv, defensant que "un lideratge fort i infrangible dels Estats Units és vital per al món i per a una pau justa", i "valoro el compromís de Trump amb l'enfocament de 'pau a través de la força' en els assumptes internacionals".