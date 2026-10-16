Zelenski creu que Europa té "prous Patriots" per interceptar els atacs russos a l'hivern

BRUSSEL·LES 16 oct. (EUROPA PRESS) -
El president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski, ha assegurat aquest divendres que els països europeus tenen prous interceptors de míssils Patriot per protegir la població civil i les infraestructures energètiques ucraïneses durant l'hivern, i s'ha emplaçat a arribar a algun compromís amb els seus socis per rebre'ls.
Així ho ha afirmat preguntat per les reserves d'aquests interceptors que tenen diversos estats membres de la Unió Europea i que Kíiv necessita durant una conferència de premsa a Brussel·les, després d'haver intervingut durant el Consell Europeu i haver exposat als líders de la UE els darrers esdeveniments de la invasió russa d'Ucraïna.
Zelenski ha defensat que "tots els líders" tenen provisions per donar suport a Ucraïna i que, tot i que sap que rebran ajuda, desitja que siguin les mínimes unitats per defensar-se dels atacs de Rússia.