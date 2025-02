Zelenski considera acceptable el principi d'acord sobre les terres rares

El president ucraïnès confirma que ha estat convidat a Washington

MADRID, 26 febr. (EUROPA PRESS) -

El president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski, ha assegurat aquest dimecres que l'èxit de l'acord sobre les terres rares depèn del seu homòleg nord-americà, Donald Trump, un cop s'ha aconseguit un primer esborrany que Kíiv considera acceptable ja que evitaria que el país esdevingui una nació "deutora".

"Aquest acord pot tenir un gran èxit, o passar desapercebut. El gran èxit dependrà del president Donald Trump", ha dit Zelenski, qui ha destacat que les principals qüestions que va plantejar apareixen reflectides en el text, com les garanties de seguretat, a les quals Washington es mostrava reticent.

"No només necessitem acords econòmics perquè ara estem intentant sobreviure (...) els Estats Units frenaran l'ajuda militar? No es tracta de congelar la guerra (...) Cal entendre que la guerra no s'acaba demà", ha dit.

Zelenski ha matisat que no hi ha res tancat i que ha de continuar estudiant aquest esborrany i consultar-lo amb els seus socis europeus, si bé ha destacat que no situa Ucraïna com un país deutor, tal com l'administració Trump havia plantejat en un primer esborrany que Kíiv va rebutjar.

"Seria injust per a nosaltres", ha dit Zelenski, qui ha confirmat haver rebut una invitació del president Trump per veure's les cares aquest divendres a la Casa Blanca. "Els equips hi estan treballant", ha explicat.

"Vull saber en quin format i quan (...) tinc una pregunta important. En realitat vull aquesta visita" ha confirmat Zelenski. El president ucraïnès ha dit que considera important escoltar de Trump com continuarà aquesta ajuda i que no s'aturarà.

Així mateix, ha anunciat que si finalment viatja a Washington, la següent parada serà Londres. "Immediatament després, ens reunirem amb els europeus a casa de Keir Starmer", ha dit, en referència al primer ministre britànic.