Zelenski confirma preparatius per rebre 1.200 presoners de guerra des de Rússia

El president d'Ucraïna també ha confirmat plans en marxa per a una nova reunió amb Rússia a Istanbul

MADRID, 3 ago. (EUROPA PRESS) -

El president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski, ha confirmat els preparatius per efectuar un nou intercanvi de presoners amb Rússia que comprendria l'alliberament de 1.200 efectius ucraïnesos en mans de Moscou.

Aquest intercanvi, que no especifica el nombre de militars russos que serien alliberats per part de Kíiv, és un nou episodi de l'acord pactat entre tots dos països durant les seves rondes de converses a Istanbul (Turquia) que van començar el maig d'aquest any.

"Hi ha un acord per a l'intercanvi de 1.200 persones i s'està treballant en les llistes", ha explicat Zelenski a Telegram sobre aquests intercanvis. Per norma, l'intercanvi entre Rússia i Ucraïna sempre ha funcionat en termes equivalents, però intercanvis d'efectius morts han llançat diferències substancials entre el nombre de cossos entregats.

El mandatari també ha comentat que hi ha plans per a una nova reunió amb Rússia a Istanbul, sense donar-ne més detalls.

A finals de juliol, Zelenski va declarar que un total de 5.857 persones havien estat retornades a Ucraïna després de la seva captivitat russa des de la invasió russa a gran escala el febrer del 2022. A més dels intercanvis, van ser alliberades 555 persones més, segons va informar a X.

Totes dues parts van alliberar presoners recentment al juliol, després de concloure un intercanvi gradual de 1.200 presoners per bàndol, acordat a Istanbul a finals del mes previ. El nombre total de presoners de tots dos bàndols continua sent desconegut i canvia constantment.

L'alto el foc incondicional i complet sol·licitat per Ucraïna en les converses d'Istanbul continua sent un objectiu distant, com també ho és una hipotètica cimera entre Zelenski i el president de Rússia, Vladímir Putin. En lloc d'això, Moscou ha ofert breus treves perquè totes dues parts recullin els caiguts i ferits al front.

Entre les condicions prèvies de Rússia per a un alto el foc complet hi ha la suspensió dels enviaments d'armes occidentals a Ucraïna, la protecció dels drets de la població russoparlant i el reconeixement dels seus territoris ucraïnesos conquistats i incorporats durant el conflicte, no només des de la invasió, sinó des del 2014, inclosa la península de Crimea.