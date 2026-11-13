Zelenski confirma el desbloqueig de les negociacions amb Rússia

MADRID 13 nov. (EUROPA PRESS) -
El president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski, ha confirmat el desbloqueig del diàleg trilateral amb Rússia i els EUA després de reunir-se amb els enviats especials de la Casa Blanca, Steve Witkoff i Jared Kushner, i ha destacat l'acord assolit per dur a terme "l'intercanvi més gran de presoners de guerra" des de l'inici de la invasió i la incorporació directa dels socis europeus a la taula de negociació.
En una compareixença conjunta davant els mitjans després de la ronda diplomàtica mantinguda a Abu Dhabi i el viatge dels emissaris nord-americans a Moscou per reunir-se amb el president rus, Vladímir Putin, Zelenski ha celebrat a Dublín --després de participar en la Cimera de la Comunitat Política Europea-- que "s'hagi desbloquejat" la negociació, fet que obre la porta a una agenda per a la desescalada.
"En primer lloc, s'ha desbloquejat la reunió trilateral i és molt important perquè dona esperança per posar fi a aquesta guerra", ha afirmat el mandatari ucraïnès.
Per la seva banda, el gendre del president Donald Trump i assessor en les negociacions, Jared Kushner, ha valorat el pacte per repatriar "milers" de soldats captius. Tot i que Kíiv continua apostant per un intercanvi de "tots per tots", Zelenski ha qualificat l'acord d'"èxit real" per a les famílies i un pas tangible cap a la pau.
Així mateix, el cap d'estat ucraïnès ha subratllat com un avenç clau que totes les parts hagin acceptat que Europa formi part activa de l'equip negociador en la pròxima reunió, i no de manera separada. "És important perquè la guerra és a Europa. Serem membres de la Unió Europea en el futur i les garanties de seguretat a Europa són fonamentals per a la prosperitat", ha assenyalat.