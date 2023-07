Zelenski condemna la destrucció històrica a Odessa i promet represàlies contra Rússia

MADRID, 23 jul. (EUROPA PRESS) -

El president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski, ha condemnat sense pal·liatius l'última onada d'atacs russos contra la ciutat d'Odessa, l'últim dels quals ha deixat aquesta passada nit almenys un mort, 18 ferits i nous danys als edificis històrics.

"Estan llançant míssils contra ciutats pacífiques, contra edificis residencials, contra la catedral. No hi ha excusa per la maldat russa", ha lamentat el president en la seva condemna al que ha descrit com un "atac terrorista".

Els atacs han causat greus danys a la catedral de Spaso-Preobrazhenskyi, també coneguda com la catedral de la Transfiguració, consagrada el 1809. L'impacte d'almenys un míssil ha esfondrat el sostre d'una de les naus laterals i ha malmès enormement l'atri interior. Pràcticament tota la coberta ha patit danys, tot i que les cúpules es mantenen, de moment, gairebé intactes.

"La icona de Mare de Déu de Kasperovskaya d'Ucraïna, patrona d'Odessa, ha s'ha recuperat de sota els enderrocs", ha fet saber, no obstant això, l'administració local a les xarxes socials.

L'Organització de les Nacions Unides per a l'Educació, la Ciència i la Cultura (UNESCO) ja va condemnar dissabte els últims atacs russos contra el centre històric de la ciutat ucraïnesa, on hi ha diversos museus amb l'estatus de patrimoni mundial.

Una avaluació preliminar de la UNESCO va revelar, fins a l'atac d'aquesta passada nit, danys al Museu Arqueològic, el Museu Marítim i el Museu de Literatura, tres edificis amb el distintiu blau de la Convenció de l'Haia del 1954 per a la Protecció dels Béns Culturals en cas de Conflicte Armat.

Els atacs contra Odessa han tingut lloc, a més, després de la destrucció d'un altre edifici del patrimoni mundial, el Centre Cultural d'Art Popular i Educació Artística a la ciutat de Mikolaiv, a cent quilòmetres de distància.

Davant aquesta situació, el president ucraïnès ha promès una resposta contundent. "Per descomptat que hi haurà represàlies contra els terroristes russos pel que ha passat a Odesa. Aquesta maldat perdrà. Sentiran la represàlia", ha afegit en el seu compte de Twitter.

El ministre d'Exteriors ucraïnès, Dmitró Kuleba, també s'ha sumat a la condemna.

"Els bombardejos russos estan matant persones i arruïnant els llocs icònics a Odessa, protegida per la UNESCO", ha declarat el ministre sobre una sèrie de bombardejos que ha descrit com "l'atac més gran que s'ha vist mai sobre un port vital per a la seguretat alimentària mundial".

Odessa, cal recordar, era el punt de partida de vaixells de càrrega de gra ucraïnès amb destinació a països necessitats mentre va durar l'acord d'exportació negociat amb Rússia, liquidat des de dilluns passat després que Moscou va denunciar que no s'havien complert les seves peticions per transportar els seus productes agrícoles en el marc de l'acord.

"Insto tots els estats i organitzacions a condemnar aquest crim de guerra tan bàrbar", ha conclòs Kuleba en el seu missatge, recollit a la mateixa xarxa social.