Zelenski assenyala que no hi ha un escenari "en el qual tots guanyin" i avisa que Putin "no canviarà el seu objectiu"

Yuliia Ovsiannikova / Zuma Press / Europa Press
MADRID 12 set. (EUROPA PRESS) -
El president d'Ucraïna, Volodómir Zelenski, ha assenyalat que no hi ha un escenari per resoldre la guerra amb Rússia "en el qual tots guanyin", en contraposició amb les declaracions dels enviats de Donald Trump, i ha avisat que el president rus, Vladimir Putin, "no canviarà el seu objectiu" d'ocupar Ucraïna pel que Kíiv necessita comptar amb garanties de seguretat.
"No hi ha una situació en la qual tots guanyin en aquesta guerra. No pot ser així, perquè hi ha hagut tantes pèrdues humanes. Va deixar de ser una situació en la qual tots guanyen des del primer dia d'aquesta guerra", ha afirmat en una entrevista a la cadena canadenca CBC, en el marc del seu viatge al país nordamericà.
El mandatari ucraïnès s'ha mostrat així escèptic amb la postura de l'assessor presidencial i gendre de Donald Trump, Jared Kushner, qui després del viatge a Ucraïna i Rússia junt amb Steve Witkoff per rellançar el procés de negociacions va advocar per trobar un punt en el qual "tots guanyin".
"La pau és una victòria en comparació de la guerra, però nosaltres ja teníem pau abans d'aquesta guerra, i per això no estic segur que sigui una situació en la qual tots guanyin", ha reflexionat. Avui, la victòria més important per a tots -no per a Ucraïna i Rússia.
Així mateix sobre la possibilitat d'avançar en les negociacions i de reunir-se cara a cara amb Putin, Zelenski ha incidit que Kíev necessita comptar amb garanties de seguretat que aportin tant Washington com altres aliats per "no haver de viure amb por que demà ens vagi a ocupar".
"Ell no canviarà el seu objectiu. Mai. Conec el seu objectiu i sé que aquesta persona vol ocupar-nos per complet. I ho farà si no som prou forts i si el món no es manté unit", ha advertit sobre Putin.
La visita de Kushner i Witkoff es va concentrar en la represa de les negociacions, una meta per la qual van assegurar haver aconseguit avanços i van al·ludir a una propera reunió amb representants ucraïnesos i russos per reprendre l'esforç negociador.
"Crec que hem aconseguit un avanç significatiu a Moscou. Hem escoltat noves idees", va assenyalar Witkoff en declaracions des de Kíiv després de mantenir la doble ronda de converses amb Putin i Zelenski.