Zelenski assegura que Ucraïna reprendrà els atacs contra les refineries russes

MADRID, 15 oct. (EUROPA PRESS) -
El president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski, ha assegurat aquest dijous que les seves forces reprendran els atacs contra les refineries russes després d'argumentar que, tot i que no han bombardat aquestes instal·lacions en tres dies per la "treva energètica" anunciada pel president nord-americà, Donald Trump, Moscou ha continuat amb atacs contra aquestes infraestructures en territori ucraïnès.
"S'ha acabat", ha dit Zelenski en unes declaracions al diari britànic 'The Financial Times'. "La prohibició (sobre atacs contra refineries russes) ha estat retirada. Ja n'hem tingut prou", ha manifestat, segons ha recollit l'agència ucraïnesa Ukrinform.
Així mateix, ha acusat els Estats Units de deixar de compartir informació d'intel·ligència sobre atacs russos per pressionar Kíiv perquè posi fi als atacs contra Rússia, abans de denunciar que els retards que han patit dels serveis del satèl·lit Starlink són deliberats.
"No ha estat un problema tècnic, sinó un acte premeditat", ha explicat, després de desvelar que les autoritats nord-americanes han traslladat a Ucraïna que, si no cessa els atacs contra les refineries russes, bloquejaran aquesta informació.
Les paraules de Zelenski han arribat hores després que el governador de la regió russa de Riazan, Pavel Malkov, denunciés un incendi en una refineria en aquesta zona del país a causa d'un "atac massiu amb drons", sense que ara per ara hi hagi informacions sobre víctimes o danys materials.