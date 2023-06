Zelenski assegura que Ucraïna no ha patit pèrdues en la contraofensiva: "només tenim posicions alliberades"

MADRID, 20 juny (EUROPA PRESS) -

El president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski, ha assegurat durant un discurs aquest dilluns que l'actual contraofensiva de l'exèrcit ucraïnès avança "sense posicions perdudes".

"En algunes àrees els nostres soldats avancen, en altres zones defensen les seves posicions i resisteixen l'assalt dels ocupants i els seus atacs intensificats", ha manifestat Zelenski.

"No hem perdut posicions. Només en tenim d'alliberades. Ells (l'exèrcit rus) només tenen pèrdues", ha afegit el president ucraïnès, el qual ha afirmat que es tracta d'una "situació de pressió" per part d'Ucraïna.

Així mateix, Zelenski ha aprofitat la intervenció per donar les gràcies "per cada posició alliberada" a "cada soldat, cada sergent, cada oficial i cada general implicats en les accions ofensives i defensives que continuen actives".

D'altra banda, ha destacat la conversa telefònica que ha mantingut aquest dilluns amb el primer ministre britànic, Rishi Sunak, per abordar les "necessitats militars" d'Ucraïna i les seves capacitats al camp de batalla, "especialment amb l'ús d'armament de llarg abast".

"Li he donat les gràcies pel suport defensiu que ens han brindat (...). Per descomptat, també hem abordat els preparatius per a la cimera de l'OTAN que tindrà lloc a Vílnius (Lituània) i el contingut d'aquesta reunió", ha explicat Zelenski.

Finalment, Zelenski ha incidit --després d'una conversa amb el president del Banc Mundial, Ajaypal Singh Banga-- en la importància d'abordar "la transformació d'Ucraïna en la postguerra" i no només la cooperació actual.