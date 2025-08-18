Zelenski assegura que Ucraïna està llesta "per a una treva real" abans de la seva reunió amb Trump

El mandatari ucraïnès descarta que Putin "abandoni voluntàriament l'agressió i nous intents de conquesta"
El president ucraïnès, Volodímir Zelenski, ha assegurat aquest dilluns que Ucraïna està llesta "per a una treva real i per establir una nova arquitectura de seguretat", al·legant que Europa "necessita la pau", si bé ha descartat que el seu homòleg rus, Vladímir Putin, decideixi de forma unilateral posar fi al conflicte.
"El nostre principal objectiu és una pau sòlida i duradora per a Ucraïna i per tota Europa. I és important que l'impuls de totes les nostres reunions condueixi precisament a aquest resultat. Entenem que no hem d'esperar que Putin abandoni voluntàriament l'agressió i els nous intents de conquesta", ha declarat a través del seu perfil a la xarxa social X.
Després d'una reunió amb líders europeus abans d'acudir a la Casa Blanca, Zelenski ha sostingut que "la pressió ha de ser eficaç, i ha de ser una pressió conjunta: dels Estats Units i Europa, i de tots els que respecten el dret a la vida i l'ordre internacional al món".
"Hem d'aturar les morts", ha resolt, abans d'aprofitar l'ocasió per agrair als seus socis "que treballen per aconseguir-ho i, en última instància, per aconseguir una pau sòlida i digna". Així, ha remarcat que amb els líders de la UE, l'OTAN i països europeus ha coordinat posicions davant de la reunió amb el president nord-americà, Donald Trump.