Zelenski diu que la interrupció del flux de gas és "una de les pitjors derrotes de Moscou"

MADRID 2 gen. (EUROPA PRESS) -

El president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski, ha assegurat aquest dimecres que la interrupció del flux de gas rus cap a Europa a través del seu país després d'expirar els acords de trànsit signats el 2020, marca "una de les pitjors derrotes" del president rus, Vladímir Putin.

"Quan Putin va assumir la presidència de Rússia fa més de 25 anys, el trànsit anual de gas a través d'Ucraïna sumava més de 130.000 milions de metres cúbics. Avui és igual a zero. Aquesta és una de les pitjors derrotes de Moscou", ha expressat el president ucraïnès a través d'X.

Zelenski ha sostingut que Moscou ha "perdut un dels mercats més rendibles i geogràficament accessibles", a causa de la "militarització de l'energia per part de Rússia i el recurs del xantatge cínic dels seus socis". "Hem de superar la histèria d'alguns polítics europeus que s'estimen més els esquemes mafiosos amb Moscou a una política energètica transparent", ha declarat.

A més, ha manifestat que espera un augment del subministrament del gas nord-americà a Europa, en línia amb la proposta del president electe dels EUA, Donald Trump. "La cooperació i el màxim subministrament dels socis es traduirà en preus més còmodes per al mercat. Com més gas hi hagi disponible en el mercat dels veritables socis d'Europa, abans s'eliminaran les últimes conseqüències de la dependència de Rússia", ha conclòs.

Cal dir que el primer ministre d'Eslovàquia, Robert Fico, que havia alertat hores abans del "dràstic impacte" d'aquesta interrupció, va oferir Eslovàquia com a seu d'una futura negociació de pau entre Ucraïna i Rússia durant la seva visita a Moscou. En resposta, Zelenski va defensar la primacia de les normes de la Unió Europea per sobre de qualsevol "vincle" entre el Kremlin i altres potències.