Zelenski arriba als EUA per reunir-se amb Trump a la Casa Blanca

MADRID 28 jul. (EUROPA PRESS) -
El president dels Estats Units (EUA), Donald Trump, rebrà aquest dimarts el seu homòleg ucraïnès, Volodímir Zelenski, a la Casa Blanca dins els contactes per mirar de reprendre una nova ronda de negociacions de pau per posar fi a la guerra a Ucraïna.
Està previst que Zelenski --que ja ha arribat als EUA i s'ha mostrat esperançat que les negociacions amb Rússia es puguin reprendre abans de la tardor-- es reuneixi amb el magnat al Despatx Oval al llarg del dia, segons han informat fonts de la Casa Blanca a Europa Press.
"Ja som als EUA. L'agenda inclou reunions amb el president Trump, el seu equip i els qui poden fer costat a la nostra defensa. La prioritat número u és la cooperació estratègica i antibalística amb els EUA", ha apuntat Zelenski.
Zelenski ja va parlar dimecres amb els enviats especials de Trump, Steve Witkoff i Jared Kushner, sobre com intensificar les vies diplomàtiques, en un moment en el qual encara no se sap quan Moscou i Kíiv es tornaran a asseure després de l'aturada per la guerra a l'Iran.
Per la seva banda, el secretari d'Estat, Marco Rubio, es va reunir amb el seu homòleg rus, Serguei Lavrov, al marge de la cimera de l'Associació de Nacions del Sud-est Asiàtic (ASEAN) a Manila, on es va obrir a explorar "idees noves" per desencallar les negociacions.