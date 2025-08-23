Zelenski aprova noves sancions contra 139 individus i entitats russes i 28 estrangers

MADRID 23 ago. (EUROPA PRESS) -
El president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski, ha anunciat aquest dissabte l'aprovació de sancions contra 139 individus i entitats russes per col·laborar en l'ofensiva militar russa a l'est d'Ucraïna. A més han estat sancionats 28 ciutadans de tercers països per finançament de les activitats russes.
La Presidència ucraïnesa ha informat així de l'aprovació de la proposta del Consell Nacional de Seguretat i Defensa ucraïnès. "Estem treballant també amb els organismes de seguretat de països socis en cadascun d'aquests noms", ha destacat Zelenski.
Les sancions estan en concordança amb les imposades per les autoritats del Canadà. "Junts, amb els nostres socis, també estem preparant la sincronització de les sancions ucraïneses en les jurisdiccions dels nostres socis", ha afegit.
Zelenski ha defensat així les sancions com a mesura de pressió "real" contra Rússia per "obligar a Moscou a parar la guerra contra Ucraïna".