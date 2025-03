Zelenski anuncia que parlarà amb Trump aquest dimecres

MADRID 19 març (EUROPA PRESS) -

El president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski, ha anunciat que aquest dimecres parlarà amb el seu homòleg dels Estats Units (EUA), Donald Trump, per tornar a tractar les possibles perspectives de pau, l'endemà que l'inquilí de la Casa Blanca mantingués una conversa amb el mandatari rus, Vladímir Putin.

Zelenski, que ha avançat que els representants ucraïnesos i nord-americans també parlaran d'un possible alto el foc en la pròxima reunió a l'Aràbia Saudita, ha tornat a qüestionar la voluntat de Putin d'avançar cap a la pau arran de l'onada d'atacs de les darreres hores.

Per Zelenski, aquests bombardejos "demostren que Rússia no està llesta per a la pau", malgrat els al·legats de Moscou. "Les paraules i les accions de Rússia no encaixen", ha dit el president ucraïnès en una roda de premsa a Hèlsinki amb el president finlandès, Alexander Stubb.

En aquest sentit, ha insistit que la part ucraïnesa està disposada a acordar un alto el foc, a partir del qual es podrien començar a tractar altres qüestions, incloses les d'índole territorial. Zelenski ha deixat clar novament que mantindrà la "línia vermella" de no renunciar als "territoris temporalment ocupats" i que ara Rússia reivindica com a propis.

Els EUA han assumit en aquest context el paper de mediador i, per Zelenski, seria molt "perillós" que Washington deixés de ser un "soci estratègic" de Kíiv o optés per "donar-li l'esquena". Per aquest motiu, ha donat les gràcies a Trump pels seus esforços, malgrat la discussió pública que tots dos van mantenir al Despatx Oval de la Casa Blanca.

Així mateix, ha advertit que tots els presoners "han de tornar amb les seves famílies" i que no negociarà amb el Govern rus la independència econòmica d'Ucraïna, horitzó en el qual situa els plans d'adhesió a la Unió Europea, informa l'agència Ukrinform.