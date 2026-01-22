Zelenski anuncia converses a tres amb els EUA i Rússia als EAU per posar fi a la guerra a Ucraïna

Europa Press/Contacto/PRESIDENT OF UKRAINE
MADRID 22 gen. (EUROPA PRESS) -
El president ucraïnès, Volodímir Zelenski, ha anunciat aquest dijous les primeres converses a tres, amb els Estats Units (EUA) i Rússia, des de l'inici de les negociacions de pau, en unes trobades que acolliran els Emirats Àrabs Units (EAU) en els pròxims dies.
En una intervenció durant el Fòrum Econòmic de Davos, el mandatari ucraïnès ha confirmat que aquest divendres i dissabte es produirà la primera trobada "trilateral" que inclourà en la mateixa taula els equips rus i ucraïnès.
"Demà, i demà passat, tindrem una reunió trilateral. Això és millor que no tenir cap tipus de diàleg", ha indicat Zelenski, després d'insistir que Kíiv està en una situació complicada pels atacs de Moscou, però "els russos també estan en una situació difícil", raó per la qual ha valorat que aquesta trobada pot contribuir a que s'acabi la guerra.
El líder ucraïnès ha afirmat que espera que la part russa estigui llesta per comprometre's amb un acord, alhora que ha indicat que Ucraïna està preparada per assumir compromisos.