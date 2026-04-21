Zelenski anuncia contractes sobre drons amb l'Aràbia Saudita, els EAU i Qatar

MADRID, 21 abr. (EUROPA PRESS) -
El president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski, ha anunciat aquest dimarts que ha aconseguit signar diversos contractes sobre drons amb països com l'Aràbia Saudita, la Unió dels Emirats Àrabs (EAU) i Qatar de cara a la pròxima dècada, la qual cosa suposa l'exportació d'un sistema de defensa "únic" per "contrarestar atacs massius" i elements de "guerra electrònica".
Així, ha afirmat que l'acord s'emmarca en un "programa de cooperació plurianual entre Ucraïna i altres països, destinat a intercanviar experiència i suport en la defensa contra atacs massius a infraestructures civils i de gran importància".
"Ja hem aconseguit acords de 10 anys amb tres països clau: l'Aràbia Saudita, els EAU i Qatar. Ja tenim sol·licituds d'11 països --de l'Orient Mitjà i el golf-- i, a més, també estem centrant gradualment la nostra atenció al Caucas", ha explicat.
En aquest sentit, ha apuntat que aquest pacte inclourà almenys deu contractes diferents per a l'exportació d'armes ucraïneses. "També està prevista la coproducció: la construcció de línies de producció tant a Ucraïna com en altres països, el desenvolupament conjunt de noves tecnologies, un acord sobre finançament anual per un import específic, juntament amb un nombre fix d'anys per a aquesta cooperació", ha assenyalat, segons un comunicat de la Presidència ucraïnesa.
En aquest sentit, ha abordat el que ha anomenat la "via europea". "Per Europa em refereixo a l'inici de la nostra feina amb Alemanya, Noruega i Itàlia, amb els països nòrdics --Noruega i Suècia-- i els Països Baixos. Això és el que ja veiem i entenem. Per descomptat, mantenim bones relacions amb el Regne Unit i França. Estic convençut que tot això també es durà a terme allà", ha explicat.