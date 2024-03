Zelenski anuncia Aleksandr Litvinenko com a nou secretari de Seguretat Nacional

MADRID, 30 març (EUROPA PRESS) -

El president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski, ha anunciat a última hora d'aquest divendres Oleksandr Litvinenko com a nou secretari del Consell Nacional de Seguretat i Defensa del país en substitució d'Oleksí Danílov, que passarà a exercir activitats en "l'esfera diplomàtica", segons un comunicat de la Presidència ucraïnesa.

Litvinenko ha exercit fins ara com a director del Servei d'Intel·ligència Exterior d'Ucraïna i el president ucraïnès no ha descartat que continuï en el lloc per expandir l'abast del consell actual.

El Consell és un organisme especialitzat en la recepció de la informació proporcionada pels serveis d'Intel·ligència, en la vigilància de l'aplicació de la política de sancions d'Ucraïna, en les iniciatives de ciberseguretat i en la pròxima aplicació de l'anomenada Doctrina d'Ucraïna, el nou pla que establirà a curt termini les línies mestres de la política estratègica nacional en la guerra amb Rússia.

Danílov es va acomiadar del càrrec aquesta setmana amb la promesa que Ucraïna sortirà victoriosa de la guerra contra Rússia. "El monstre rus serà aniquilat, l'estranya criatura col·lapsarà i perirà en la foscor de la història", va assegurar en el seu missatge d'adeu, publicat en el seu compte d'X.