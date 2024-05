Zelenski ajorna tots els seus compromisos internacionals per la situació a Khàrkiv

MADRID, 15 maig (EUROPA PRESS) -

El Govern d'Ucraïna ha confirmat aquest dimecres que el president del país, Volodímir Zelenski, ajornarà tots els seus compromisos internacionals per la situació a la regió de Khàrkiv, escenari d'una nova ofensiva russa que ha provocat l'evacuació de milers de civils.

"El president Zelenski ha donat l'ordre d'ajornar tots els esdeveniments internacionals de la seva agenda per als pròxims dies i que es coordinin noves dates", ha explicat el secretari de Premsa de la presidència ucraïnesa, Serhí Nikíforov, a Facebook.

"Agraïm als nostres aliats la seva comprensió", afegeix el missatge, publicat després d'una conferència telefònica entre Zelenski i els màxims responsables de l'exèrcit per avaluar la situació a la regió ucraïnesa.

La confirmació del Govern ucraïnès té lloc després que diferents mitjans portuguesos han informat de la cancel·lació de la visita del president ucraïnès a Espanya i Portugal.

Posteriorment, la Casa del Rei d'Espanya ha anul·lat la reunió prevista al Palau Reial de Madrid entre Felip VI i el president d'Ucraïna que havien programat divendres i que s'emmarcava en una visita a Espanya que La Moncloa no ha volgut confirmar oficialment en cap moment.

En aquesta visita, la primera de caràcter bilateral, també hauria estat rebut pel president del Govern central, Pedro Sánchez, per signar un nou acord bilateral de seguretat. No obstant això, La Moncloa no ha arribat a confirmar aquest extrem.