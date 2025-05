Zelenski agraeix al Regne Unit el paquet de sancions més gran contra Rússia: "Només la coerció funcionarà"

MADRID, 21 maig (EUROPA PRESS) -

El president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski, ha agraït aquest dimarts al primer ministre del Regne Unit, Keir Starmer, que el seu Govern hagi anunciat el paquet més gran de sancions contra Rússia en el marc de la recent onada d'atacs amb drons contra infraestructures ucraïneses.

"He parlat amb Starmer. Li he agraït les noves sancions britàniques, que ajuden a pressionar a Rússia cap a la pau. Només la coerció funcionarà. Avui tenim sancions del Regne Unit, així com de la Unió Europea, i seria positiu que els Estats Units també col·laborés", ha assenyalat a través del seu perfil a la xarxa social X.

En aquest sentit, Zelenski ha celebrat que els seus socis europeus "ja estan preparant els propers passos en aquesta crucial estratègia de pressió sobre Rússia perquè detingui la guerra", mentre que ha indicat que han abordat "elements clau" en els esforços diplomàtics per "avançar cap a una pau duradora".