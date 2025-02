Zelenski afirma que Ucraïna no reconeixerà les conclusions de la trobada a l'Aràbia Saudita entre els EUA i Rússia

MADRID 17 febr. (EUROPA PRESS) -

El president ucraïnès, Volodímir Zelenski, ha assegurat aquest dilluns que no reconeixerà les conclusions de la reunió entre Rússia i els Estats Units (EUA) que acollirà l'Aràbia Saudita, una trobada a la qual no ha estat convidat Ucraïna.

"Ucraïna no ho acceptarà. Ucraïna no en sabia res d'això i considera que qualsevol negociació sobre Ucraïna sense Ucraïna no donarà resultats", ha dit el mandatari des d'Abu Dhabi, capital dels Emirats Àrabs Units, en una conferència de premsa 'online' per a la premsa ucraïnesa.

"No podem reconèixer res ni cap acord sobre nosaltres sense nosaltres. I no reconeixerem aquests acords", ha afegit el president ucraïnès, qui ha limitat la reunió a Riad, la capital saudita, a una qüestió bilateral entre Washington i Moscou, segons recull l'agència Ukrinform.

"Els EUA tenen dret a fer-ho si tenen problemes bilaterals. Ja van parlar d'això abans, només que ara ho han començat a fer públicament", ha explicat Zelenski, qui és a Abu Dhabi en una gira per la regió que també el portarà a l'Aràbia Saudita.

No obstant això, Zelenski ha volgut deixar clar que la seva visita oficial per la regió no té res a veure amb la trobada entre Washington i Moscou, si bé ha reconegut que un cop a Riad preguntarà al primer ministre i príncep hereu saudita, Mohammed bin Salman, sobre la reunió d'aquest dimarts. "És interessant", ha resolt.