Zelenski afirma que la proposta de pau ara té menys de 28 punts i "pot ser viable"

MADRID 25 nov. (EUROPA PRESS) -
El president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski, ha assegurat aquest dilluns en un discurs que el pla de pau proposat pels Estats Units "ja no (té) 28" punts, sinó menys, i que "la llista de passos necessaris per posar fi a la guerra pot ser viable", després del retorn de la delegació ucraïnesa des de Ginebra arran de les negociacions amb la part nord-americana i els socis europeus.
"Ara, la llista de passos necessaris per posar fi a la guerra pot ser viable. Després de Ginebra, queden menys punts (ja no 28) i s'han tingut en compte molts dels elements adequats en aquest marc", ha afirmat Zelenski, tot i que ha reconegut que "falta feina per fer". "El nostre equip ja ha informat avui sobre el nou esborrany de mesures i aquest és, sens dubte, l'enfocament correcte", ha insistit.
El mandatari ha agraït que "gran part del món estigui disposat a ajudar" i ha destacat que "Ucraïna no està sola", després de donar les gràcies a alguns líders, entre ells el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, i el del Consell Europeu, António Costa, pel seu suport.
Així mateix, també ha mostrat gratitud pel fet que "la part nord-americana ho estigui abordant de manera constructiva". En aquest sentit, ha manifestat que abordarà "temes delicats" amb l'inquilí de la Casa Blanca, Donald Trump, i que "Ucraïna no serà mai un obstacle per a la pau".
Zelenski també ha abordat els atacs aeris i les amenaces que Ucraïna afronta actualment i ha cridat tots els socis de Kíiv, "especialment la part nord-americana", a intercedir per evitar bombardejos contra el país. "Això, de fet, ho poden garantir els qui realment tenen força al món. I depèn molt dels Estats Units", ha assegurat, i ha apuntat que "Rússia va iniciar aquesta guerra i és Rússia qui hi ha de posar fi".