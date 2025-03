Zelenski afirma que "hi haurà diplomàcia per la pau" amb "tota Europa i, necessàriament, els EUA"

MADRID, 3 març (EUROPA PRESS) -

El president ucraïnès, Volodímir Zelenski, ha afirmat que "hi haurà diplomàcia per la pau" amb "tota Europa i, necessàriament, els Estats Units", després que aquest diumenge els líders europeus hagin acordat durant la cimera a Londres formar una coalició disposada a defensar un acord per posar fi a la guerra d'Ucraïna i a ser garants de la pau.

"Tots estem d'acord en un punt fonamental: perquè la pau sigui real, es necessiten garanties reals de seguretat. I aquesta és la posició de tota la nostra Europa, de tot el continent: Regne Unit, la Unió Europea, Noruega, Turquia", ha declarat durant el seu discurs diari vespertí, en referència a aquells països que han participat en la cimera.

Després de la discussió pública amb el president nord-americà, Donald Trump, a la Casa Blanca, Zelenski ha posat l'accent que el seu Govern entén "la importància dels Estats Units" i està "agraït per tot el suport rebut d'aquest país", agregant que la seva "veritable prioritat compartida" és "una pau sòlida i duradora, i un acord adequat per posar fi a la guerra".