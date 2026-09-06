Zelenski afirma abans d'una reunió amb enviats d'EUA que Kíev "està interessat a apropar la fi de la guerra"

PRESIDENCIA DE UCRANIA - Arxiu
Destaca que el país "està preparat per al diàleg": "Ucraïna sempre ha estat i seguirà sent constructiva"
MADRID, 6 set. (EUROPA PRESS) -
El president d'Ucraïna, Volodimir Zelenski, ha assegurat aquest diumenge que Kíiv "està interessat a apropar la fi de la guerra" amb Rússia, de cara a una trobada a Kíiv amb els enviats del president d'Estats Units, Donald Trump, que el dissabte van participar en reunions a Rússia per abordar el conflicte.
"Ens reunim amb el nostre equip negociador abans de la trobada amb els enviats del president d'Estats Units. Estem preparats per al diàleg", ha dit Zelenski, que ha subratllat que "Ucraïna sempre ha estat i seguirà sent constructiva". "Ens interessa apropar la fi de la guerra", ha sostingut.
Així, ha apuntat en un missatge en xarxes socials que "es necessita pau" i ha agregat que també "es necessiten garanties de seguretat" i "una pau digna en la postguerra". "Les nostres propostes estan llestes. És important treballar de manera coordinada, substantiva i realista", ha postil·lat el mandatari ucraïnès.
Amb prou feines unes hores abans, Yuri Ushakov, assessor del Kremlin, havia indicat que la delegació nordamericana encapçalada per Steve Witkoff i Jared Kushner va presentar el dissabte al president de Rússia, Vladimir Putin, diverses propostes per abordar una solució al conflicte a Ucraïna.
"Els representants nordamericans es van preparar a consciència per a aquest viatge. No només van expressar el seu interès tradicional en un ràpid cessament dels combats, sinó que també van formular diverses idees sobre possibles vies de resolució", va dir, abans de desvetllar que Moscou "va posar l'accent en la necessitat d'abordar les causes profundes del conflicte".
Witkoff i Kushner van arribar el dissabte a Moscou en un vol militar nordamericà per presentar una proposta per posar fi a la guerra, tal com va avançar Trump. Després d'això, està previst que mantinguin aquest diumenge reunions a Kíiv com a part d'aquest nou impuls diplomàtic per acabar amb el conflicte, iniciat al febrer de 2022 per l'ordre d'invasió signada per Putin.